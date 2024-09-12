Экс-главе ДнепроОВА вручили подозрение в хищении 286 млн грн на ремонте дорог

Валентину Резниченко, возглавлявшему Днепропетровскую ОВА в 2022 году, сообщили о подозрении

Валентин Резниченко (Фото: Facebook)

Бывшему главе Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко вручили подозрение в злоупотреблениях во время ремонта дорог, что нанесло ущерб для общины на 286 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службах Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Правоохранители не называют имя подозреваемого, но указывают должность на 2022 год. Тогда Днепропетровскую ОВА/ОГА возглавлял Резниченко.

О подозрении сообщили не только ему, но и:

→ заместителю председателя Днепропетровской ОВА;

→ руководителю департамента Днепропетровской ОВА;

→ начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОВА;

→ руководителю субъекта хозяйственной деятельности.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемые заключили соглашения на обслуживание дорог вместо их ремонта, чтобы получить приоритетное финансирование, поскольку на ремонт средства выделялись только в последнюю очередь в условиях военного положения.

Расходы на это обслуживание безосновательно увеличили до 1,5 млрд грн и договоры заключили с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОВА. Экспертизы подтвердили, что стоимость материалов была завышена на 286 млн грн.

Часть этих денег была переведена на счета других компаний, связанных с должностными лицами. Следствие продолжается, изучается возможность отмывания средств и причастность других лиц.