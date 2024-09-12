Экс-главе ДнепроОВА вручили подозрение в хищении 286 млн грн на ремонте дорог
Бывшему главе Днепропетровской областной военной администрации Валентине Резниченко вручили подозрение в злоупотреблениях во время ремонта дорог, что нанесло ущерб для общины на 286 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службах Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Правоохранители не называют имя подозреваемого, но указывают должность на 2022 год. Тогда Днепропетровскую ОВА/ОГА возглавлял Резниченко.
О подозрении сообщили не только ему, но и:
→ заместителю председателя Днепропетровской ОВА;
→ руководителю департамента Днепропетровской ОВА;
→ начальнику отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОВА;
→ руководителю субъекта хозяйственной деятельности.
По версии следствия, в 2022 году подозреваемые заключили соглашения на обслуживание дорог вместо их ремонта, чтобы получить приоритетное финансирование, поскольку на ремонт средства выделялись только в последнюю очередь в условиях военного положения.
Расходы на это обслуживание безосновательно увеличили до 1,5 млрд грн и договоры заключили с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОВА. Экспертизы подтвердили, что стоимость материалов была завышена на 286 млн грн.
Часть этих денег была переведена на счета других компаний, связанных с должностными лицами. Следствие продолжается, изучается возможность отмывания средств и причастность других лиц.
- 2 ноября 2022 года Схемы опубликовали расследование "Спутница на миллиард". В расследовании говорится, что Днепропетровская область с начала полномасштабного вторжения РФ потратила на ремонт дорог 2,3 млрд грн – больше, чем любой другой регион в Украине. Большинство из этих денег получила компания "Стройинвест Инжиниринг", совладелица которой тесно связана с Резниченко.
- 26 декабря детективы НАБУ проводили обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с "Великим будівництвом", среди которых был и Резниченко.