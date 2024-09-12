Ексочільнику ДніпроОВА вручили підозру в розкраданні 286 млн грн на ремонті доріг

Валентину Резніченку, який очолював Дніпропетровську ОВА у 2022 році, повідомили про підозру

Валентин Резніченко (Фото: Facebook)

Колишньому очільнику Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку вручили підозру у зловживаннях під час ремонту доріг, що завдало збитків для громади на 286 млн грн. Про це повідомили у пресслужбах Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але вказують посаду на 2022 рік. Тоді Дніпропетровську ОВА/ОДА очолював Резніченко.

Про підозру повідомили не тільки йому, але й:

→ заступнику голови Дніпропетровської ОВА;

→ керівнику департаменту Дніпропетровської ОВА;

→ начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОВА;

→ керівнику суб’єкта господарської діяльності.

За версією слідства, у 2022 році підозрювані уклали угоди на обслуговування доріг замість їх ремонту, щоб отримати пріоритетне фінансування, оскільки на ремонт кошти виділялися лише в останню чергу в умовах воєнного стану.

Витрати на це обслуговування безпідставно збільшили до 1,5 млрд грн і договори уклали з компанією, пов'язаною з головою Дніпропетровської ОВА. Експертизи підтвердили, що вартість матеріалів була завищена на 286 млн грн.

Частина цих грошей була переведена на рахунки інших компаній, пов'язаних із посадовцями. Слідство триває, вивчають можливість відмивання коштів і причетність інших осіб.