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Экс-главе Госкомтелерадио времен Януковича дали должность в ОП Зеленского

Экс-главе Госкомтелерадио времен Януковича дали должность в ОП Зеленского - Фото
Курдинович Александр Фото: Укринформ
02.07.2020, 19:14

Когда именно Курдинович был назначен на эту должность, и чем конкретно он занимается, на Банковой не уточнили

Экс-глава Госкомтелерадио в период президентства Виктора Януковича Александр Курдинович работает главой Службы по вопросам информационной политики Офиса президента. Об этом стало известно из ответа ОП на запрос Бабеля.

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Когда Курдинович был назначен на эту должность, и чем конкретно он занимается, на Банковой не уточнили.

При этом, судя из ответа ОП, там есть еще как минимум одно подразделение, занимающееся информационной политикой - директорат по вопросам информационной политики.

Именно это подразделение, по информации ОП, готовило брендбук для освещения программы "Большая стройка". В сопроводительном письме, направленном главам ОГА, макеты информационных материалов об этом проекте просят согласовывать именно с Курдиновичем.

При этом сам Курдинович в комментарии Бабелю подтвердил, что ОП рассылал такое письмо, но заявил, что с ним никто ничего утверждать не должен. После вопроса о том, работает ли он в ОП, Курдинович положил трубку.

  • В ноябре 2019-го Кабинет министров принял решение о привлечении кредита ЕИБ в размере 450 млн евро на развитие трансъевропейской транспортной сети. Деньги пойдут на строительство объезда Львова и капитальный ремонт участков трассы Киев-Одесса.
  • По данным Укравтодора, на 2020 год в рамках программы "Большая стройка" запланированы строительство и ремонт 4000 км дорог международного и национального значения. На 2 600 км работы уже ведутся. 
  • 1 апреля Кабмин разрешил Укравтодору привлечь кредиты на 19,27 млрд грн под государственные гарантии для строительства дорог.
  • 18 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3509, который предусматривает, в том числе, перераспределение денег из Фонда борьбы с COVID-19 на ремонт и строительство дорог.
Вадим Ребрина
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