Экс-главе Госкомтелерадио времен Януковича дали должность в ОП Зеленского

Экс-глава Госкомтелерадио в период президентства Виктора Януковича Александр Курдинович работает главой Службы по вопросам информационной политики Офиса президента. Об этом стало известно из ответа ОП на запрос Бабеля.
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Когда Курдинович был назначен на эту должность, и чем конкретно он занимается, на Банковой не уточнили.
При этом, судя из ответа ОП, там есть еще как минимум одно подразделение, занимающееся информационной политикой - директорат по вопросам информационной политики.
Именно это подразделение, по информации ОП, готовило брендбук для освещения программы "Большая стройка". В сопроводительном письме, направленном главам ОГА, макеты информационных материалов об этом проекте просят согласовывать именно с Курдиновичем.
При этом сам Курдинович в комментарии Бабелю подтвердил, что ОП рассылал такое письмо, но заявил, что с ним никто ничего утверждать не должен. После вопроса о том, работает ли он в ОП, Курдинович положил трубку.