Экс-главе госслужбы по делам ветеранов АТО вручили подозрение

Фото: dbr.gov.ua

Бывшему руководителю Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО сообщено о подозрении в содействии разворовыванию 22 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР… сообщили о подозрении бывшему председателю Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса)", - сказано в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ГБР говорят, что в 2015 году Госслужба по делам ветеранов заключила договоры с частными компаниями о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации участников АТО.

Руководители компаний с целью присвоения бюджетных средств, утверждают в ГБР, внесли в акты приема-передачи оказанных по договорам услуг недостоверные данные.

В частности, это касается количества участников АТО, которым якобы были предоставлены услуги по психологической реабилитации, а также данных по объему этих услуг.

По данным следствия, бывший глава госслужбы проявил служебную халатность, не проверив достоверность сведений, указанных в документах, и утвердив их.

"Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных", - сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что должность подозреваемого относится к государственной службе категории А.

Сейчас проводятся обыски в домах возможных причастных к правонарушению.

Сегодня Государственное бюро расследований провело обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

