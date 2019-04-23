ГБР проводит обыски в НАБУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Государственное бюро расследований проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Госбюро.

"Мы подтверждаем, что проводятся следственные действия", - отметили там.

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Отвечая на вопрос LIGA.net, связаны ли обыски с делом Гладковского-Шевченко, в ГБР сказали, что не могут сообщить подробности.

"Мы не говорим, по какому делу идут следственные действия", - объяснили в ГБР.

"ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры проводит обыски в НАБУ в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере, проходит выемка документов, что может свидетельствовать о бездеятельности руководства НАБУ по делу о хищениях в Укроборонпроме", - отметила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она уточнила, что информация Главной военной прокуратуры, которая была направлена в НАБУ в марте 2017 года, не получила развития в расследовании.

"ГБР оценивает бездействие руководства НАБУ после получения материалов Военной прокуратуры и нереагирование на сведения, которые были в направленных документах", - подчеркнула Сарган.

По ее словам, проверяется информация о внеслужебных отношениях руководства НАБУ с третьими лицами, которые могут свидетельствовать об умышленном нерасследовании уголовного производства по хищениям в Укроборонпроме, в частности через ООО Отпимумспецдеталь.

23 апреля суд дал следователям ГБР доступ к документам НАБУ, касающимся Евгения Шевченко, одного из фигурантов расследования о коррупции в Укроборонпроме.

В феврале-марте 2019 года журналисты проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом" заявили, что "группировка Жукова-Гладковского" завышала в несколько раз ценник на поставки Укроборонпрому контрабандных деталей из РФ, и с таких сделок якобы получали откаты многие топ-чиновники в ОПК и правоохранительных органах.

В схеме якобы участвовали замсекретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь, несколько дельцов, которые работали с контрабандистами, директора заводов и представители правоохранительных органов, которые за вознаграждение "закрывали глаза" и уголовные дела против фигурантов схемы.

Президент Петр Порошенко уволил Гладковского.