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Экс-главу района Харькова оставили под подозрением в госизмене

Экс-главу района Харькова оставили под подозрением в госизмене - Фото
Максим Мусеев (фото - Instagram/mmsgram)
06.08.2019, 10:17

В СБУ подозревают, что бывший чиновник был/остается агентом российских спецслужб

5 августа апелляционный суд Харьковской области удовлетворил жалобу прокуратуры на решение Киевского райсуда Харькова об отмене подозрения в госизмене бывшему главе Холодногорского района города Максиму Мусееву. Об этом сообщает UA:Харків.

Таким образом, подозрение о госизмене было возобновлено. Мусееву грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, если его вину докажут.

Подозрение экс-чиновнику объявили в октябре 2018-го. По версии обвинения, в 2015 году он был завербован ФСБ и имеет российский паспорт.

Мусеева уволили с должности 26 декабря 2018 года из-за прогулов. Дело о госизмене местный мэр Геннадий Кернес считает сфальсифицированным.

Сам Мусеев на заседаниях суда отсутствует и уже объявлен в государственный розыск. По данным СБУ, он скрывается от следствия за рубежом. В конце июня Киевский райсуд Харькова отменил подозрение Мусееву - это решение и обжаловала прокуратура.

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Харьков государственная измена Максим Мусеев Холодногорский район
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