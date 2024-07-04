Экс-главу районного Красного Креста подозревают в присвоении гуманитарки на 3,6 млн грн

А бывшего волонтера подозревают в мошенничестве, подлоге и сбыте удостоверений, незаконном использовании символики организации и хранении амфетамина

Фото: Киевская городская прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении бывшей чиновнице Печерской районной организации Общества Красного Креста Украины. Ее подозревают в присвоении гуманитарной помощи в особо крупном размере, сообщил Офис генерального прокурора.

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О фактах возможного присвоения сообщили работники Киевской городской организации Красного Креста – они обратились к правоохранителям с соответствующими данными.

По данным следствия, экс-глава Печерской районной организации, злоупотребляя служебным положением, присвоила гуманитарную помощь почти на 3,6 млн грн – в том числе исчезли продуктовые наборы, постельное белье, одеяла, матрасы, инвалидные коляски, бинты, резиновые перчатки и шприцы.

Правоохранители провели обыски по месту жительства бывшей руководительницы, в офисе и автомобиле: изъята гуманитарная помощь на сумму более 1 млн грн, которую передали на хранение в Киевскую организацию Красного Креста.

Максимальное наказание, грозящее женщине, – двенадцать лет тюрьмы с лишением права на три года занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.

Фото: Киевская городская прокуратура

В генпрокуратуре сообщили, что бывший волонтер Красного Креста продавал поддельные удостоверения волонтеров организации – он действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами, а также незаконно использовал символику Красного Креста на собственном автомобиле.

Правоохранители заявляют, что во время обыска у мужчины изъяли документы, подтверждающие незаконную выдачу более 300 поддельных удостоверений работников-волонтеров Печерской райорганизации КК, удостоверения волонтеров и амфетамин.

Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и сбыте удостоверений волонтера, незаконном использовании символики Красного Креста и незаконном хранении амфетамина.

Максимальное наказание по этим обвинениям – три года заключения.

Сейчас решается вопрос о мерах пресечения для подозреваемых.

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

Фото: Киевская городская прокуратура

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