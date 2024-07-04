Ексочільницю районного Червоного Хреста підозрюють у привласненні гуманітарки на 3,6 млн грн

А колишнього волонтера підозрюють у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень, незаконному використанні символіки ЧХ та зберіганні амфетаміну

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру колишній посадовиці Печерської районної організації Товариства Червоного Хреста України. Її підозрюють у привласненні гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах, повідомив Офіс генерального прокурора.

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Про факти можливого привласнення повідомили працівники Київської міської організації Червоного Хреста – вони звернулися до правоохоронців з відповідними даними.

За даними слідства, ексголова Печерської районної організації, зловживаючи службовим становищем, привласнила гуманітарну допомогу на майже 3,6 млн грн – зокрема зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички та шприци.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишньої керівниці, в офісі та автомобілі: вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 млн грн, котру передали на зберігання до Київської організації Червоного Хреста.

Максимальне покарання, що загрожує жінці, – дванадцять років тюрми з позбавленням права на три роки обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Фото: Київська міська прокуратура

У генпрокуратурі повідомили, що колишній волонтер Червоного Хреста продавав підроблені посвідчення волонтерів організації – він діяв за попередньою змовою із невстановленими особами, а також незаконно використовував символіку ЧХ на власній автівці.

Правоохоронці заявляють, що під час обшуку у чоловіка вилучили документи, що підтверджують незаконне видання понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської райорганізації ЧХ, посвідчення волонтерів та амфетамін.

Фігуранту повідомили про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки ЧХ та незаконному зберіганні амфетаміну.

Максимальне покарання за цими звинуваченнями – три роки ув'язнення.

Зараз вирішується питання щодо запобіжних заходів для підозрюваних.

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура

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