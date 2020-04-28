Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Экс-министр обороны: Ситуация с нефтью – отличный шанс, чтобы вернуть Донбасс

Экс-министр обороны: Ситуация с нефтью – отличный шанс, чтобы вернуть Донбасс - Фото
Андрей Загороднюк (фото - пресс-служба Кабмина)
28.04.2020, 13:36

Загороднюк считает, что цены на нефть и международные санкции нужно использовать для давления на Россию в вопросе возвращения Донбасса

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк считает, что Украина должна использовать ситуацию на рынке нефти для давления на Россию в рамках нормандского формата и минской переговорной группы. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

ак это может ни казаться странно, но сейчас наши позиции будут становиться сильнее. Цена на нефть сейчас в мире катастрофически падает. Вся экономика России зависит от нефти и газа. И к ним придет ситуация, когда нефть негде будет хранить", - считает Загороднюк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кроме того, по его словам, на содержание террористов на Донбассе Россию ежегодно тратит миллиарды долларов, а от международных санкций теряет еще десятки миллиардов долларов.

"Сейчас неплохое время, чтобы воспользоваться этими процессами, и в нормандском формате идти на жесткие требования по выполнению минских соглашений", - отметил экс-министр. По его мнению, жесткая и просчитанная позиция поможет "добиться многого".

Читайте также: "Я закончу войну до конца срока". Фильм о Зеленском – за минуту

Юрий Смирнов
Еще по теме
Напишите нам
Донбасс нефть Андрей Загороднюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 