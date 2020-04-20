Черный день для нефти. Впервые цена марки WTI обвалилась до отрицательной

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Цена на американскую нефть марки WTI впервые в истории упала ниже нуля. Об этом сообщает CNN.

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Торги завершились на уровне -$37.63 за баррель. Это исторический минимум с момента открытия в 1983 году на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) фьючерсов на нефть.

Хотя майский фьючерсный контракт и стал отрицательным, июньский - торговался выше $20 за баррель. Нефть Brent, мировой ориентир, торгуется выше $25.

В издании отмечают, что исторический крах показывает, насколько сильно переполнился рынок нефти. Существуют реальные опасения, что в мире скоро не хватит мест для ее хранения.

14 апреля впервые после сделки ОПЕК+ стоимость барреля нефти марки Brent упала ниже $30. До этого она держалась стабильно у отметок $31-33 за баррель. На открытии торгов 15 апреля баррель был около $29.

Из-за распространения коронавируса, мировой спрос на нефть сократился на треть, цены в конце марта рухнули до уровня 2002 года.

12 апреля ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие государства, договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне.