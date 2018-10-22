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22.10.2018, 12:23

Экс-муж Подкопаевой должен был создать партию по заказу ФСБ - СБУ

Экс-муж Подкопаевой должен был создать партию по заказу ФСБ - СБУ - Фото
Тимофей Нагорный

По информации СБУ, Тимофея Нагорного завербовала российская ФСБ и хотела, чтобы он создал в Украине пророссийскую партию

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Подозреваемый в государственной измене бизнесмен Тимофей Нагорный, бывший муж олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой, должен был создать в Украине пророссийскую политическую силу. Об этом сообщили на брифинге Службы безопасности Украины. 

В СБУ показали видео, на котором Нагорный рассказывает, как его якобы задержали на Марше мира в Москве и завербовали. 

"Они мне сказали: сможешь ли ты возглавить политическую силу, создать структуру, и которую возглавишь", - говорит на записи подозреваемый, отмечая, что в РФ ему пообещали "всестороннюю помощь".

Якобы по заданию кураторов ФСБ, Нагорный должен был создать политическую силу, которая бы лоббировала интересы России и русского языка, выступала против вступления в ЕС и НАТО. 

4 октября после задержания Печерский суд Киева избрал Нагорному меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысяч гривень. 11 октября Нагорный вышел из СИЗО под залог. 

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Теги: сбу, фсб, тимофей нагорный, политическая партия, завербован
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