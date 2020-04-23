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Экс-нардеп БПП Черненко пошел на сделку со следствием и признал себя виновным

Экс-нардеп БПП Черненко пошел на сделку со следствием и признал себя виновным - Фото
Александр Черненко (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)
23.04.2020, 12:10

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением и заключил сделку со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом он заявил во время заседания Антикоррупционного суда. 

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"Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности", - заявил Черненко, затем уточнив, что он "не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве".

"Я проживал под Киевом и этот населенный пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается", – отметил бывший нардеп.

Затем судья, по данным Слово и Дело, сообщил, что экс-нардеп пошел на сделку со следствием. Черненко обвиняют в злоупотреблении служебным положением - он получил 582 430 грн компенсации на аренду номера в отеле "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного жилья в столице. Однако он проживал в населенном пункте около Киева, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

Стороны договорились об освобождении от основного наказания (три года лишения свободы) на испытательный срок. Черненко добровольно возместил нанесенный ущерб.

  • 17 декабря 2019 года сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу, который скрыл наличие жилья и незаконно получил компенсацию 738 000 гривень из госбюджета.
Владислав Сердюк
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Александр Черненко
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