Экс-нардеп БПП Черненко пошел на сделку со следствием и признал себя виновным

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением и заключил сделку со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом он заявил во время заседания Антикоррупционного суда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности", - заявил Черненко, затем уточнив, что он "не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве".
"Я проживал под Киевом и этот населенный пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается", – отметил бывший нардеп.
Затем судья, по данным Слово и Дело, сообщил, что экс-нардеп пошел на сделку со следствием. Черненко обвиняют в злоупотреблении служебным положением - он получил 582 430 грн компенсации на аренду номера в отеле "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного жилья в столице. Однако он проживал в населенном пункте около Киева, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.
Стороны договорились об освобождении от основного наказания (три года лишения свободы) на испытательный срок. Черненко добровольно возместил нанесенный ущерб.