Экс-нардеп БПП Черненко пошел на сделку со следствием и признал себя виновным

Александр Черненко (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Черненко признал себя виновным в злоупотреблении служебным положением и заключил сделку со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Об этом он заявил во время заседания Антикоррупционного суда.

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"Я полностью признаю себя виновным. Незнание законодательства не освобождает меня от ответственности", - заявил Черненко, затем уточнив, что он "не до конца дочитал статью, предусматривающую получение компенсации из государственных средств на аренду отеля в связи с отсутствием жилья в Киеве".

"Я проживал под Киевом и этот населенный пункт входит в пределы, за которые компенсация не предусматривается", – отметил бывший нардеп.

Затем судья, по данным Слово и Дело, сообщил, что экс-нардеп пошел на сделку со следствием. Черненко обвиняют в злоупотреблении служебным положением - он получил 582 430 грн компенсации на аренду номера в отеле "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного жилья в столице. Однако он проживал в населенном пункте около Киева, который входил в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

Стороны договорились об освобождении от основного наказания (три года лишения свободы) на испытательный срок. Черненко добровольно возместил нанесенный ущерб.

17 декабря 2019 года сообщалось, что НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу, который скрыл наличие жилья и незаконно получил компенсацию 738 000 гривень из госбюджета.

Владислав Сердюк