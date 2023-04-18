Экс-нардеп Олег Барна, скорее всего, погиб в бою – 68 бригада
18.04.2023, 21:32
Олег Барна (Фото: LIGA.net)
Бывший народный депутат Олег Барна, скорее всего, погиб в бою. Об этом LIGA.net сообщил офицер по связям с общественностью 68-й отдельной егерской бригады, где служил Барна.
По словам представителя бригады, скорее всего, Олег Барна погиб, но тело его еще не эвакуировали.
Олег Барна родился 18 апреля 1967 года в селе Нагирянка Тернопольской области. Народный депутат Украины 8-го созыва от партии БПП.
Сегодня ему исполнилось бі 56 лет
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