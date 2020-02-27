Экс-нардепов Оппоблока Вилкула и Колесникова больше ни в чем не обвиняют

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Жовтневый суд Днепра освободил бывших депутатов Рады фракции Оппоблок Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности по срокам давности. Об этом пишет Судебный репортер со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Вилкула и Колесникова обвиняли по ч. 2 ст. 364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, за такое преступление него предусмотрено до шести лет лишения свободы, а срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет.

После направления дел в суд обвинения изменили на ч. 2 ст. 367 УК - служебная халатность, это является преступлением средней тяжести и срок давности по нему - пять лет. Защита ходатайствовала о закрытии дел и отметила, что считает уголовное производство политически мотивированным.

Дело Вилкула закрыто 28 января. В обвинении говорилось, что с марта 2010 года по декабрь 2012-го, когда Вилкул был председателем Днепропетровской ОГА, он незаконно изменил целевое назначение 21 га земель коллективной собственности правопреемников бывших колхозов с передачей в аренду ОАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат". Убытки правопреемников колхозов оценивались в более 12 000 000 грн. Также от снятия почвенного покрова без спецразрешения государству был нанесен ущерб на сумму 486 000 грн.

Кроме того, Вилкул как председатель ОГА, по версии обвинения, незаконно изменил для ООО "АРТ ЛЕНД" вид угодий площадью 45,4 га, чем создал условия для дальнейшего незаконного изменения целевого назначения и занижения суммы потерь сельхозпроизводства. Убытки общественным интересам в сумму более 5 000 000 грн.

Аналогично закрыто дело Колесникова, который во времена президента Виктора Януковича был председателем Госагентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом. Он якобы утвердил изменения в перечень имущества госпредприятия, которое не подлежит приватизации, куда не было включено два здания. В дальнейшем это позволило продать объекты. Ущерб государственным интересам оценивался в сумму более 16 000 000 грн.

Решение по Вилкулу и Колесникову принимал судья Сергей Мельниченко.

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