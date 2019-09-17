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Суд освободил Вилкула и Колесникова на поруки - адвокат

Суд освободил Вилкула и Колесникова на поруки - адвокат - Фото
Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 14:30

Информация о вчерашнем судебном заседании по бывшим нардепам якобы "скрывалась от прессы", пишут СМИ

Октябрський райсуд Днепра освободил экс-нардепов Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова на поруки. Об этом в Facebook сообщил адвокат первого Олег Бабич.

"Да, это правда, вчера суд заслушал стороны и выбрал в роли меры обеспечения личную поруку", - написал юрист, уточнив, что это касается обоих фигурантов.

Сегодня днем в ряде СМИ появилась информация, что суд освободил на поруки Вилкула и его экс-коллегу по парламенту Колесникова. При этом указывалось, что информация о заседании, которое прошло 16 сентября, скрывалась от прессы.

LIGA.net проверила Единый госреестр судебных решений: решения Октябрьского суда там на 14:00 не было.

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александр вилкул дмитрий колесников
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