Суд освободил Вилкула и Колесникова на поруки - адвокат

Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Октябрський райсуд Днепра освободил экс-нардепов Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова на поруки. Об этом в Facebook сообщил адвокат первого Олег Бабич.

"Да, это правда, вчера суд заслушал стороны и выбрал в роли меры обеспечения личную поруку", - написал юрист, уточнив, что это касается обоих фигурантов.

Сегодня днем в ряде СМИ появилась информация, что суд освободил на поруки Вилкула и его экс-коллегу по парламенту Колесникова. При этом указывалось, что информация о заседании, которое прошло 16 сентября, скрывалась от прессы.

LIGA.net проверила Единый госреестр судебных решений: решения Октябрьского суда там на 14:00 не было.

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