НАПК вызывает Вилкула для объяснений

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызывает народного депутата Александра Вилкула для дачи объяснений и, в случае получения оснований, составления протокола об административном нарушении. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Нардепа вызывают по признакам нарушения требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Отмечается, что вызванные в НАПК чиновники получают официальные письма за неделю до сообщения на официальном сайте. Неявка чиновника в агентство не препятствует дальнейшим мерам в соответствии с законодательством.
5 мая НАПК заявило, что народные депутаты Дмитрий Святаш и Ярослав Дубневич, реализуя депутатские полномочия, действовали в собственных интересах.
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