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11.05.2019, 11:37

НАПК вызывает Вилкула для объяснений

НАПК вызывает Вилкула для объяснений - Фото
Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В декларации чиновника нашли признаки конфликта интересов

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызывает народного депутата Александра Вилкула для дачи объяснений и, в случае получения оснований, составления протокола об административном нарушении. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Нардепа вызывают по признакам нарушения требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

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Отмечается, что вызванные в НАПК чиновники получают официальные письма за неделю до сообщения на официальном сайте. Неявка чиновника в агентство не препятствует дальнейшим мерам в соответствии с законодательством.

5 мая НАПК заявило, что народные депутаты Дмитрий Святаш и Ярослав Дубневич, реализуя депутатские полномочия, действовали в собственных интересах.

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Теги: напк, александр вилкул
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