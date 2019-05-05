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05.05.2019, 13:59

НАПК уличило двух нардепов в работе на собственные интересы

НАПК уличило двух нардепов в работе на собственные интересы - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Пользуясь депутатскими полномочиями нардепы обратились в Конституционный Суд с представлением, в отношении которого у них есть частный интерес

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Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляет, что народные депутаты Дмитрий Святаш и Ярослав Дубневич, реализуя депутатские полномочия, действовали в собственных интересах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что правоохранители осуществляет досудебное расследование в рамках уголовного дела по факту присвоения кредитных средств АО УкрСиббанк, изготовления и использования поддельных документов. Уже наложен арест и передано в управление АРМА движимое имущество и корпоративные права на, в частности, ООО Легалплейс и ООО Укрбизнес ЛТД, учредителями которых являются ООО ФАВ-Украина и Файмарк Рисорсиз Корп, зарегистрированная на Панаме.

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"Конечным бенефициарным владельцем первой является мать Дмитрия Святаша", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сам нардеп выступал полномочным представителем компании Файмарк Рисорсиз Кор, учредителем ООО Легалплейс и ООО Укрбизнес ЛТД, а также наделен полномочиями руководителя и неоднократно принимал участие в общем собрании участников этих обществ и принятии решений.

"Относительно Дубневича было установлено, что в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту завладения более 300 млн куб. м. природного газа НАК Нафтогаз Украины был наложен арест и передано в управление АРМА целостные имущественные комплексы Новороздольская ТЭЦ и Новояворовская ТЭЦ, принадлежащие ООО Энергия-Новый Роздол и ООО НПП Энергия-Новояворовск, конечным бенефициарным владельцем которых является непосредственно депутат", - сообщили в НАПК.

Данные свидетельствуют о том, что Святаш и Дубневич "совершили действия и приняли решение в условиях реального конфликта интересов".

"Пользуясь предоставленными им депутатскими полномочиями относительно права на конституционное представление, вместе с другими народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд с конституционным представлением, в отношении которого у них есть частный интерес", - уточнили в агентстве.

НАПК составило протоколы об админнарушениях и направило их в суд. 

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Теги: напк, нардеп, Дмитрий Святаш
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