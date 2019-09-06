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Колесникову объявили о подозрении

Колесникову объявили о подозрении - Фото
Дмитрий Колесников (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 13:25

Бывшего нардепа обвиняют в нанесении ущерба стратегическому предприятию

Вчера прокуратура Днепропетровской области объявила подозрение депутату Верховной Рады VIII созыва Дмитрию Колесникову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего главы Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (народного депутата Украины восьмого созыва)  за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям)", - заявила пресс-служба.

В заявлении утверждается, что в период с июня по декабрь 2012 года бывший глава Агентства госимущества (в это время должность занимал Колесников) злоупотребил служебным положением и совершил незаконные действия, в результате которых стало возможно отчуждение производственного и лабораторно-бытового корпуса госпредприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады" в Днепре.

Пресс-служба отмечает, что этот институт является единственным на территории Украины предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня, имеет стратегическое значение и его имущество не может отчуждаться.

Отчуждение корпуса якобы привело к убыткам больше 16 млн грн.

С марта по апрель 2006-го Колесников был исполнительным директором ОАО Центральный горнообогатительный комбинат (Центральный и Северный ГОКи входят в группу Метинвест, которую контролирует компания Рината Ахметова Систем Кэпитал Менеджмент). 11 марта 2010 года назначен министром промполитики в правительстве Николая Азарова. С 23 декабря 2010 г. - глава Госагентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, с декабря 2012 года по март 2014 - глава Днепропетровской ОГА.

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подозрение прокуратура дмитрий колесников
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