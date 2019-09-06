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Прокуратура объявила подозрение Вилкулу

Прокуратура объявила подозрение Вилкулу - Фото
Александр Вилкул (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 12:50

Бывшего народного депутата подозревают в злоупотреблении служебным положением

Вчера прокуратура Днепропетровской области объявила подозрение депутату Верховной Рады VIII созыва Александру Вилкулу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего главы Днепропетровской ОГА (народного депутата Украины восьмого созыва) за совершение уголовного правонарушенияпредусмотренного ч.2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям)", - заявила пресс-служба.

В заявлении утверждается, что на протяжении 2011-2102 годов "бывший глава Днепропетровской ОГА передал земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение". В это время должность главы ОГА занимал Вилкул. Прокуратура утверждает, что чиновник, зная, что не имеет полномочий распоряжаться землями сельскохозяйственных предприятий, нарушил требования законодательства и нанес примерно 2000 пайщиков убыток больше 12 млн грн, а государству - около 500 000 грн.

Также Вилкула обвиняют в изменении целевого назначения 23 земельных участков площадью более 45 га, в результате чего при изъятии этих земель Кабмином был нанесен ущерб более 5 млн грн.

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подозрение прокуратура александр вилкул
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