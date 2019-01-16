Экс-посол США: Крым может повторить судьбу Прибалтики в СССР

Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Киев не пойдет на компромисс и не отдаст Москве временно оккупированный Крым "за мир в Донбассе". Об этом заявил в эфире канала Прямой экс-посол США в Украине Джон Хербст, который сейчас возглавляет Евразийский центр при американской неправительственной организации Atlantic Council.

"Я никак не вижу, что Киев пойдет на компромисс, в котором отдает Москве Крым за мир на востоке. И я тоже не вижу в этом году, через 10 лет, через 15 лет, что Москва будет готова отдать Крым. Поэтому они могут решить пока оставить это в покое. И Запад не будет признавать российского суверенитета. Будет как Прибалтика с 1940 года в Советском Союзе", - сказал он.

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6 декабря 2018 года Хербст заявлял, что Россия "продвигает свою ревизионистскую политику, подрывая установленные правила мирового порядка после Второй мировой и холодной войны"

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