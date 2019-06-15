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15.06.2019, 10:15

Экс-регионал Ефремов пойдет на выборы в десятке Оппоблока

Экс-регионал Ефремов пойдет на выборы в десятке Оппоблока - Фото
Александр Ефремов, суд

Бывший нардеп уже три года находится под следствием, его обвиняют в сепаратизме

Бывшего нардепа от Партии регионов Александра Ефремова включили в первую десятку избирательного списка Оппозиционного блока. Об этом сообщил нардеп Евгений Мураев, передает пресс-служба Оппоблока.

Ефремов заменил в списке Владимира Пилипенко, который решил не участвовать в избирательной кампании.

Мураев заявил, что Ефремов находится в "местах лишения свободы по абсолютно надуманным обвинениям". Он "надеется", что включение его в список поможет освободить Ефремова и привлечь внимание к еще "тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы".

Причиной уголовных дел Мураев назвал "режим Порошенко". Он также заявил, что хотел бы, чтобы "на это обратил внимание Зеленский и все-таки освободил этих людей".

30 июля 2016 года Ефремов был задержан в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Также Ефремову выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В Старобельском СИЗО Ефремов находится почти три года.

29 мая экс-регионал заявил, что не согласится на амнистию.

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Теги: выборы, Оппозиционный блок, Александр Ефремов
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