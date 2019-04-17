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17.04.2019, 18:27

Экс-регионал Хомутынник заявил, что поддержит Зеленского

Экс-регионал Хомутынник заявил, что поддержит Зеленского - Фото
Виталий Хомутынник (фото - LIGA.net)

Виталий Хомутынник считает, что в случае победы Владимира Зеленского, для его поддержки в Раде будет сформирована "ситуативная коалиция"

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Нардеп Виталий Хомутынник, который является сопредседателем депутатской группы Видродження, поддержит кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его победы на выборах. Об этом Хомутынник заявил в комментарии изданию Новое Время.

"В целом мы намерены поддерживать Зеленского, особенно в период, когда у него еще не будет своего представительства в Верховной Раде (...) Я не исключаю, что до следующих выборов в парламенте может сформироваться ситуативная коалиция для поддержки его инициатив", - подчеркнул он.

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По словам Хомутынника, он, "как и большинство украинцев, надеется, что после смены власти в стране будут изменения в лучшую сторону".

"Большинство депутатов, независимо от партийной принадлежности, голосовали за Владимира Зеленского как за будущего президента", - добавил нардеп.

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Партия Видродження была сформирована из бывших членов Партии регионов, лидером которой был беглый президент Виктор Янукович.

7 февраля LIGA.net опубликовала поименный список парламентариев, которые голосовали или не голосовали в Раде за закрепление курса на ЕС и НАТО. Из 24 нардепов от партии Видродження, только 5 проголосовали за, Хомутынник отсутствовал.

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Теги: Владимир Зеленский, Виталий Хомутынник, выборы-2019, видродження
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