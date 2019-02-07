Кто голосовал против курса Украины в ЕС и НАТО, поименно - видео

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Против проголосовали 35 нардепов, еще 16 не приняли участия в голосовании

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Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО). Соответствующие изменения закреплены в Конституции в виде законопроекта под номером 9037LIGA.net публикует поименный список парламентариев, которые голосовали или не голосовали в Раде.

Для принятия решения требовалось конституционное большинство - 300 голосов. За законопроект проголосовали 335 депутата. Как уточнила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко "у народного депутата Тараса Юры не сработала карточка, он голосовал ЗА". 

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Члены фракций Народный фронт (79 нардепов), Блок Петра Порошенко Солидарность (132, кроме одного - Тарса Юрика), ВО Батькивщина (19), Самопомичь (24), Радикальная партия Олега Ляшко (20) и Воля народа (16) практически полным составом поддержали законопроект. Часть нардепов отсутствовала в зале.

Из фракции Оппозиционный блок ни один депутат не проголосовал за курс в ЕС и НАТО: 31 член нардеп голосовал против, четверо не голосовали вообще.

Пятеро нардепов из Видродження проголосовали за законопроект, восемь парламентариев не голосовали. 

Не желают видеть Украину в ЕС и НАТО внефракционные депутаты Юрий Бойко, которого исключили из Оппоблока, Сергей Левочкин, Сергей Дунаєв и Юлий Иоффе.

Отсутствовали на голосовании Сергей Тарута, экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош, Сергей Каплин, командир полка Азов Андрей Билецкий, подследственная Надежда Савченко, владелец телеканала 112 Украина Евгений Мураев, Дмитрий Добкин.

Не голосовал кандидат в президенты Виталий Куприй.

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Данные с сайта Верховной Рады

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Теги: верховная рада, нато, рада, конституция, европейский союз, нардепы, поименное голосование
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