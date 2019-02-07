Порошенко перед голосованием за НАТО — России: "Не дождетесь"

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Курс на Евросоюз и Альянс обеспечит безопасность граждан Украины, подчеркнул президент

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Закрепление в Конституции курса на членство Украины в НАТО и Евросоюзе необходимы, потому что такой курс обеспечит безопасность украинцев. Об этом сказал президент Петр Порошенко в Верховной Раде перед голосованием за правки, пишет пресс-служба главы государства.

"Очень важно, что НАТО - это о безопасности. О безопасности гражданина, безопасности на улицах, защите конституционных прав и свобод, верховенстве права. Это то, что сегодня нас объединяет по поводу изменений в законодательство и проведения реформ в нашей стране. Подчеркиваю, что это также связано со вступлением в ЕС. Ответственность Украины, критерии, необходимые для членства. Это, в том числе, и защита стандартов жизни украинского гражданина", - прокомментировал глава государства.

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"Сейчас в Кремле внимательно следят за событиями в украинском парламенте. Не дождетесь, не будет у вас сегодня радости! Уверен, Рада продемонстрирует единство, которого так ждет Украина", - сказал Порошенко перед голосованием.

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора. За изменения в Конституцию по поводу стратегического курса Украины на полноценное членство в ЕС и НАТО, которые оформлены в виде законопроекта N9037, проголосовали 334 депутата при 300 минимально необходимых.

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Теги: верховная рада, петр порошенко, ЕС, нато, конституция
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