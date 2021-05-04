Экс-регионал и соратник Ахметова Колесников создает свою партию. Ранее он отрицал это

Экс-нардеп от Партии регионов, а также соратник олигарха Рината Ахметова Борис Колесников заявил, что создает свою партию Украина – наш дом. Ранее он отрицал, что создает политсилу. Об этом пишет Радио Свобода.

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"Эта информация не соответствует действительности. Меня кроме хоккея, бизнеса и благотворительности пока ничего не интересует", – сказал Колесников ранее, комментируя создание новой политсилы.

Как отмечает издание, он обратился в редакцию, отметив, что произошло "определенное недоразумение".

"Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться Украина – наш дом", – заявил Колесников, отметив, что занимается созданием политсилы "самостоятельно".

По его словам, из Оппозиционного блока в партии "пока нет никого", а из Партии регионов – "несколько людей".

Вчера сообщалось, что Ахметов отрицает свое влияние на депутатские группы в Верховной Раде сейчас и заявил, что не собирается заниматься никакими старыми или новыми политическими проектами.

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Станислав Стороженко

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