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Экс-регионал и соратник Ахметова Колесников создает свою партию. Ранее он отрицал это

04.05.2021, 15:58
Экс-регионал и соратник Ахметова Колесников создает свою партию. Ранее он отрицал это - Фото
Борис Колесников (Фото - ЕРА)

Экс-нардеп от Партии регионов, а также соратник олигарха Рината Ахметова Борис Колесников заявил, что создает свою партию Украина – наш дом. Ранее он отрицал, что создает политсилу. Об этом пишет Радио Свобода.

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"Эта информация не соответствует действительности. Меня кроме хоккея, бизнеса и благотворительности пока ничего не интересует", – сказал Колесников ранее, комментируя создание новой политсилы

Как отмечает издание, он обратился в редакцию, отметив, что произошло "определенное недоразумение".

"Я действительно занимаюсь созданием нового политического проекта. Он будет называться Украина – наш дом", – заявил Колесников, отметив, что занимается созданием политсилы "самостоятельно". 

По его словам, из Оппозиционного блока в партии "пока нет никого", а из Партии регионов – "несколько людей".

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Станислав Стороженко
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ринат ахметов Вадим Новинский партия Оппозиционный блок партия регионов борис колесников
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