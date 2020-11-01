Экс-регионал, который поддержал "референдум" боевиков, прошел в горсовет Бахмута

В апреле 2014 года Лукьянов, по сообщениям СМИ, выступал на митинге сепаратистов во время захвата горсовета Харцызска

Бывший член Партии регионов, народный депутат трех созывов Владислав Лукьянов прошел в городской совет Бахмута Донецкой области от ОПЗЖ. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

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Лукьянов получил 287 голосов (46,81% от квоты).

В сентября 2014 г Лукьянов был одним из 24 депутатов, которые поехали в Госдуму РФ с "миротворческим визитом" для налаживания диалога.

16 января 2014 года Лукьянов голосовал за "диктаторские законы" – пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. В апреле 2014 года, по сообщениям СМИ, он выступал на митинге сепаратистов во время захвата горсовета Харцызска, призывая к федерализации Украины и проведению референдума.

Журналист, а сейчас представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Казанский писал, что Лукьянов якобы непосредственно принимал участие в захвате горсовета Харцызска.

В прошлом году Лукьянов баллотировался в общественный совет при Киевской горадминистрации.

31 октября Центральная избирательная комиссия объявила первые результаты местных выборов в Украине, прошедших 25 октября.

Вадим Ребрина

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