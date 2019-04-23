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23.04.2019, 17:12

"Пришло время". Бывший регионал предложил уволить Парубия

"Пришло время". Бывший регионал предложил уволить Парубия - Фото
Валерий Писаренко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Валерий Писаренко посчитал нужным заверить, что его инициатива не связана с работой в команде Владимира Зеленского

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Бывший регионал, член депутатской группы Відродження Валерий Писаренко внес в Верховную Раду проект постановления о снятии с должности главы парламента Андрея Парубия. Об этом Писаренко написал в своем Facebook.

"Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказанности", - написал депутат.

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При этом он посчитал нужным заверить, что эта его инициатива не связана с работой в команде Владимира Зеленского. "Просто пришло время", - пояснил Писаренко.

"Мы ждем выдачи подписных листов от аппарата ВРУ. Нами поданы официальные заявления с требованием предоставить подписные листы. Но желающих подписать уже достаточно", - прокомментировал Писаренко корреспонденту LIGA.net.

Согласно регламенту, для отзыва главы парламента необходимо собрать 150 подписей депутатов. Для принятия постановления во время голосования его должны поддержать 226 депутатов.

16 января 2014 года Писаренко голосовал за "диктаторские законы Януковича" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. 

22 апреля Парубий, открывая заседание согласительного совета, поздравил Зеленского с победой на выборах и пожелал ему мудрости.

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Теги: андрей парубий, рада, Зеленский, валерий писаренко
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