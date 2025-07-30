Екс-руководителю ТЦК, который помог сбежать Брагинскому, сообщено о подозрении

Брагинский выехал за границу под предлогом наличия у него якобы неизлечимой болезни

Обвиняемый по делу (Фото: Национальная полиция)

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю одного из столичных территориальных центров комплектации, который помог бывшему начальнику Киевского метро Виталию Брагинскому сняться с воинского учета. Это позволило экс-чиновнику метрополитена, подозреваемому в халатности, выехать за границу. Об этом сообщают Национальная полиция и Офис генерального прокурора.

Следствие установило, что фигурант дела при помощи нескольких сообщников организовал для Брагинского фиктивное медицинское обследование, якобы выявившее у него неизлечимое заболевание.

Впоследствии он внес эту информацию в военный билет чиновника, что позволило бывшему чиновнику метро выехать за границу в июне 2024 года.

Бывшему руководителю территориального центра комплектации сообщено о подозрении в служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в содействии незаконной переправке лиц через границу Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее было объявлено о подозрении главе и секретарю военно-врачебной комиссии, а также оператору мобилизационного отделения территориального центра комплектации, которые были причастны к схеме, сообщают правоохранители.

По данным прокуратуры, Брагинский, которого подозревают в халатности, приведшей к затоплению тоннеля метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", до сих пор не вернулся в Украину. Он объявлен в розыск.

Решение районной военно-врачебной комиссии о признании бывшего руководителя киевского метрополитена непригодным для службы отменено.