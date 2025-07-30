Екскерівнику ТЦК, який допоміг втекти ексглаві Київського метро, повідомлено про підозру

Фігурант справи (Фото: Національна поліція)

Київська міська прокуратура повідомила про підозру екскерівнику одного зі столичних територіальних центрів комплектування, який допоміг колишньому начальнику Київського метро Віктору Брагінському знятися з військового обліку. Це дозволило експосадовцю метрополітену, підозрюваному у службовій недбалості, виїхати за кордон. Про це повідомляють Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що фігурант справи за допомогою декількох спільників організував Брагінському фіктивний медичний огляд, що виявив у того нібито невиліковну хворобу.

Надалі вніс цю інформацію до військового квитка посадовця, що дозволило експосадовцю метро у червні 2024 року виїхати за кордон.

Колишній керівнику ТЦК повідомлено про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і сприянню незаконному переправленню осіб через кордон України. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Раніше було повідомлено про підозру голові та секретарю військово-лікарської комісії, а також оператору мобілізаційного відділення ТЦК, які були залучені до схеми, повідомляють правоохоронці.

За даними прокуратурі, до сьогодні Брагінський, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", до України не повернувся. Його оголосили у розшук.

Рішення районної ВЛК про визнання екскерівника метрополітену Києва непридатним для служби скасовано.