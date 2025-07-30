Екскерівнику ТЦК, який допоміг втекти ексглаві Київського метро, повідомлено про підозру
Фігурант справи (Фото: Національна поліція)

Київська міська прокуратура повідомила про підозру екскерівнику одного зі столичних територіальних центрів комплектування, який допоміг колишньому начальнику Київського метро Віктору Брагінському знятися з військового обліку. Це дозволило експосадовцю метрополітену, підозрюваному у службовій недбалості, виїхати за кордон. Про це повідомляють Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що фігурант справи за допомогою декількох спільників організував Брагінському фіктивний медичний огляд, що виявив у того нібито невиліковну хворобу.

Надалі вніс цю інформацію до військового квитка посадовця, що дозволило експосадовцю метро у червні 2024 року виїхати за кордон.

Колишній керівнику ТЦК повідомлено про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і сприянню незаконному переправленню осіб через кордон України. Йому загрожує до семи років ув'язнення.

Раніше було повідомлено про підозру голові та секретарю військово-лікарської комісії, а також оператору мобілізаційного відділення ТЦК, які були залучені до схеми, повідомляють правоохоронці.

За даними прокуратурі, до сьогодні Брагінський, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", до України не повернувся. Його оголосили у розшук.

Рішення районної ВЛК про визнання екскерівника метрополітену Києва непридатним для служби скасовано.

Екскерівнику ТЦК, який допоміг втекти ексглаві Київського метро, повідомлено про підозру
Екскерівнику ТЦК, який допоміг втекти ексглаві Київського метро, повідомлено про підозру
Екскерівнику ТЦК, який допоміг втекти ексглаві Київського метро, повідомлено про підозру
підозракиївське метроВіктор Брагінськийтцк