Екскерівнику ТЦК, який допоміг втекти ексглаві Київського метро, повідомлено про підозру
Київська міська прокуратура повідомила про підозру екскерівнику одного зі столичних територіальних центрів комплектування, який допоміг колишньому начальнику Київського метро Віктору Брагінському знятися з військового обліку. Це дозволило експосадовцю метрополітену, підозрюваному у службовій недбалості, виїхати за кордон. Про це повідомляють Національна поліція та Офіс генерального прокурора.
Слідство встановило, що фігурант справи за допомогою декількох спільників організував Брагінському фіктивний медичний огляд, що виявив у того нібито невиліковну хворобу.
Надалі вніс цю інформацію до військового квитка посадовця, що дозволило експосадовцю метро у червні 2024 року виїхати за кордон.
Колишній керівнику ТЦК повідомлено про підозру у службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб і сприянню незаконному переправленню осіб через кордон України. Йому загрожує до семи років ув'язнення.
Раніше було повідомлено про підозру голові та секретарю військово-лікарської комісії, а також оператору мобілізаційного відділення ТЦК, які були залучені до схеми, повідомляють правоохоронці.
За даними прокуратурі, до сьогодні Брагінський, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", до України не повернувся. Його оголосили у розшук.
Рішення районної ВЛК про визнання екскерівника метрополітену Києва непридатним для служби скасовано.
- Брагінський був начальником Київського метрополітену до весни 2024 року. Він обіймав посаду майже десять років і звільнився після журналістського розслідування про тендери підприємства.
- Основна кримінальна справа проти Брагінського стосується підтоплення ділянки тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Згідно з матеріалами слідства, неналежне виконання службових обов'язків колишнім керівником підприємства призвело до підтоплення ділянки метро та збитків на понад 138,5 млн грн і недоотриманих доходів КП "Київський метрополітен" у розмірі майже 26 млн грн.
- У січні Нацполіція встановила, що колишній керівник Київського метрополітену зміг виїхати з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії.
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