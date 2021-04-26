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Экс-советник главы Минздрава сжег свою кандидатскую диссертацию из-за депутата Кивы: фото

26.04.2021, 22:48
Экс-советник главы Минздрава сжег свою кандидатскую диссертацию из-за депутата Кивы: фото - Фото
Александр Ябчанка (фото - facebook.com/hrom.sektor.euromaidan)

Бывший советник и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун и экс-спикер Минздрава Александр Ябчанка требует лишить его ученой степени кандидата медицинских наук в знак протеста против получения этого звания народным депутатом ОПЗЖ Ильей Кивой. Об этом Ябчанка написал в своем Facebook.

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Он сообщил, что 3 апреля 2014 года ему присудили ученую степень кандидата медицинских наук.

"Сегодня Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Комиссия из 13 членов единогласно проголосовала "за". Несмотря на это, мне в дальнейшем стыдно называться кандидатом наук. Это звание окончательно дискредитировано", – написал Ябчанка.

Он попросил считать это официальным заявлением с требованием лишить его ученой степени кандидата медицинских наук.

"Призываю других кандидатов и докторов наук поступить аналогично и не идти на компромиссы с совестью. Только так у нас может появиться шанс на науку, за которую нам не будет стыдно перед нашими потомками", – отметил Ябчанка.

Справка. Александр Ябчанка – экс-советник и.о. министра здравоохранения, главный эксперт медицинской группы коалиции общественных организаций "Реанимационный пакет реформ", врач-педиатр. Ябчанка – кандидат медицинских наук. В течение восьми лет он работал ассистентом кафедры педиатрии и неонатологии факультета последипломного образования Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.
  • Сегодня Кива защитил кандидатскую диссертацию "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)". 13 членов комиссии единогласно поддержали то, чтобы Киве дать степень кандидата наук. 
  • На защиту Кивы не пустили ряд журналситов. 
  • Журналисты Bihus.info проанализировали диссертацию Кивы и обнаружили в ней ряд существенных недостатков, нивелирующих ее научную ценность, а также поддельные, по мнению журналистов, сопроводительные документы.
Вадим Ребрина
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илья кива кандидат наук диссертация александр ябчанка александр ябчанка
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