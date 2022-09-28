Экс-замглавы Минздрава удивлен скоростью вручения ему подозрения ГБР и утечкой в медиа

Бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что удивлен скоростью вручения ему подозрения в халатности и утечкой этой информации в медиа. Свой комментарий Ковтонюк опубликовал в Facebook.

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Ковтонюк пояснил, что подозрение касается того, что он в 2018 году в должности заместителя министра здравоохранения якобы совершил служебную халатность, подписав документы о закупке программного обеспечения для доступа к международному реестру доноров стволовых клеток.

"Вручение подозрения стало для меня неожиданностью, если сказать мягко", – написал он и добавил, что ранее давал показания ГБР как свидетель по этому делу, сотрудничал со следствием.

Как написал Ковтонюк, еще больше удивило, что после вручения подозрения сразу произошла "массовая утечка" в медиа.

По его словам, такая скорость вручения подозрения и медийность "вызывают множество вопросов".

Он подчеркнул, что его подозревают только в халатности, но не в присвоении средств и не в помощи кому-либо присвоить.

Ковтонюк сообщил, что действительно подписал эти документы в конце 2018 года.

"Они были должным образом заверены, а закупка была произведена по закону. Я не занимался этой темой в министерстве, а документ подписал потому, что профильного зама не было на месте. Покупку важно было завершить к концу месяца. В нашей команде не было принято прикрываться тем, что это не моя тема, или избегать ответственности", – написал он.

По словам экс-замглавы МОЗ, если бы тогда закупку не провели, то в 2019-м не смогли бы проводить реформу в сфере трансплантации костного мозга от неродственных доноров.

"Думаю, именно не подписать их было бы преступлением. Если бы я вернулся в тот день, я бы подписал их снова", – заявил Ковтонюк.

Утром 28 сентября следователи ГБР сообщили экс-замглаве МОЗ о подозрении в служебной халатности, что привело к ущербу государству на 2 млн грн и помешало созданию реестра доноров.

Наталія Медведєва

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