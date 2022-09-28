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Ущерб государству на 2 млн грн. Бывшему заместителю главы Минздрава сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 10:50
Ущерб государству на 2 млн грн. Бывшему заместителю главы Минздрава сообщили о подозрении - Фото
Павло Ковтонюк. Фото надане Українським центром охорони здоров'я

Следователи Госбюро расследований сообщили бывшему заместителю министра здравоохранения о подозрении в служебной халатности, что привело к ущербу государству на 2 млн грн и помешало созданию реестра доноров. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Речь идет о Единой государственной информационной системе трансплантации органов и ее интегрировании в системы иностранных государств и международных организаций.

По данным следствия, согласно программам реформирования медицинской отрасли представители Минздрава должны были ввести электронный реестр живых доноров стволовых клеток. Деньги под запуск проекта были предоставлены в виде кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.

В конце 2018 года для внедрения мер цифровизации замминистра заключил соглашение с руководителем одной из столичных ИТ-компаний. Согласно подписанному документу предприятие получило средства на установку в ведомстве программного обеспечения для работы соответствующего реестра доноров.

Впрочем, подрядчики не выполнили договорных обязательств и не предоставили Минздраву необходимые технологии. При этом чиновник подписал акт приема-передачи программной продукции, сообщает СБУ.

На основании осуществленного киберрасследования и собранных доказательств Служба безопасности инициировала проведение судебных компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз, подтвердивших причастность бывшего топ-чиновника к незаконным действиям. Среди прочего – подтверждена подлинность его подписи в финансовых документах, утверждают в спецслужбе.

По данным СБУ, следователи ДБР сообщили бывшему высокопоставленному чиновнику о подозрении.

Ущерб государству на 2 млн грн. Бывшему заместителю главы Минздрава сообщили о подозрении

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Павле Ковтонюке, бывшем заместителе экс-главы Минздрава Ульяны Супрун.

В комментарии LIGA.net Ковтонюк сказал, что не ознакомился с подозрением, поэтому комментировать ничего не будет.

Читайте также: Прокуратура и ГБР подтвердили подозрение экс-главе СБУ в Харьковской области: детали дела

Вадим Ребрина, Юрій Смірнов
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Павел Ковтонюк минздрав гбр
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