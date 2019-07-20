Эксперты НАТО приехали в зону проведения ООС: фото

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Делегация экспертов НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"На Приазовье группа экспертов в области стратегических коммуникаций из стран НАТО изучала опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными Силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникации в районе проведения ООС", - отметили в пресс-центре.

Особое внимание было сосредоточено на образовательном, культурном и гуманитарном аспектах стратегических коммуникаций объединенных сил: создании условий для ознакомления местных жителей с новинками украинского киноискусства, театра, музыки, популяризации медиа-образования среди детей и юношества, оказании гуманитарной помощи.

Европейцев заинтересовали шаги, предпринятые соответствующими структурными подразделениями ООС по восстановлению социально важной инфраструктуры, оказанию эффективной медицинской помощи людям в прифронтовых районах, обеспечению мер досуга и культуры и созданию соответствующих условий для отдыха детей.

"Украина и ее Вооруженные Силы имеют действительно уникальный опыт в сфере связей с общественностью, гражданско-военного сотрудничества, реализации комплексных проектов и развития других элементов системы стратегических коммуникаций", - отметил полковник Руслан Мирошниченко.

Украинских военных на первой и второй линии обороны обеспечат комфортными мобильными жилыми модулями.