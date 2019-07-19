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19.07.2019, 13:01

Военным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фото

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Военным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фото
Военным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фото
Военным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фотоВоенным ООС подготовят жилые модули с душем и кондиционером: фото

Всего необходимо 200 комфортных комплексов, 30 уже собраны

Украинских военных на первой и второй линии обороны обеспечат комфортными мобильными жилыми модулями. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал сегодня во время презентации жилых модулей для военнослужащих.

По словам Зеленского, после посещения зоны ООС был поднят вопрос об улучшении условий проживания военнослужащих в опасной зоне, вдоль линии разграничения.

"Подготовлены мобильные домики для военных, там все самое главное есть: кондиционеры, печь на зиму. Есть отдельные мобильные прачечные - там классная техника. Есть туалеты, есть душ. Чтобы военные себя чувствовали нормально", - сказал он.

Всего необходимо 200 таких комплексов, 30 уже собраны - из них 10 готовы к переброске в ООС.

Зеленский выразил надежду, что до конца года план будет выполнен.

Министр обороны Степан Полторак добавил, что модули рассчитаны как для первой, так и для второй линии обороны. Комплектация модуля будет изменяться в зависимости от того, где находятся военные - в случае опасности для жизни военных, модуль будет углубляться в землю. Также в планах - установка больших мобильных городков, рассчитанных на 600 человек.

На реализацию этой программы, подчеркнул Зеленский, деньги уже есть.

7 июля Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил и средств в Станице Луганской.

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Теги: Владимир Зеленский, оос, минобороны, степан полторак, модули
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