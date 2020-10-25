Экзитполы, явка избирателей и 77 уголовных дел. Местные выборы: главное на 22:30

Проголосовать на избирательные участки пришла только третья часть украинцев

В 20:00 участки были закрыты, начался подсчет голосов. Сразу после закрытия избирательных участков были обнародованы итоги экзитполов группы Рейтинг и компании Liberty Report. Большинство голосов, необходимых для победы в первом туре удалось набрать немногим кандидатам в мэры.

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В частности, безоговорочную победу одержал мэр Харькова Геннадий Кернес (57,9%) и мариупольский голова Вадим Бойченко (69%). В то же время действующие мэры Киева, Одессы, Днепра, Львова получили билет во второй тур, не набрав большинство голосов по результатам экзитпола Liberty Report.

В целом по предварительной информации, опубликованной в telegram-канале Слуги народа, явка на местных выборах составила 35,5%. По информации ЦИК, эта цифра составила 37% – более активными были жители западной Украины, самую низкую активность зафиксировали в Донецкой области.

В ЦИК отметили, что существенных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, в день проведения выборов зарегистрировано не было.

При этом, по данным Нацполиции, правоохранителями было открыто почти 80 уголовных дел, а также получено 4375 заявлений о нарушениях избирательного процесса – большая часть из них касалась незаконной агитации и нарушений тайны голосования.

Также полиция расследует привлечение к проведению опроса Зеленского несовершеннолетних. Сейчас устанавливается, во всех ли случаях было получено согласие родителей на использование детского труда.

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Дарья Мостовая

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