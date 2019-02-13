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13.02.2019, 06:20

Ельченко сказал, что должна сделать РФ для деэскалации в Донбассе

Ельченко сказал, что должна сделать РФ для деэскалации в Донбассе - Фото
Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинский дипломат предложил членам Совбеза ООН обратить внимание на российское военное присутствие в Донбассе

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Если Россия действительно хочет деэскалации в Донбассе, то ей нужно перестать говорить и начать действовать, заявил в своем выступлении на Совбезе ООН по ситуации в Украине постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"Ежедневно развитие событий доказывает, что только Россия и ее военные действия в Донецкой и Луганской областях, которые продолжаются, создают непреодолимое препятствие к мирному решению конфликта", - заявил он.

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Он предложил членам Совбеза ООН обратить внимание на российское военное присутствие в Донбассе и вокруг него.

"Теперь вопрос: что эти цифры говорят об истинных намерениях России? Или они демонстрируют, что Россия стремится к деэскалации ситуации?" - спросил Ельченко.

Он отметил, что с 2015 года страна-агрессор 18 раз саботировала введение режима прекращения огня.

"За это время режим прекращения огня был нарушен 54 тысячи раз. Среди них почти шесть тысяч нарушений произошли с использованием Россией запрещенного миинскими договоренностями оружия", - подчеркнул Ельченко.

Ельченко напомнил, что только в течение 2018 года было зафиксировано 153 случая незаконного нарушения украинско-российской государственной границы автомобильным и железнодорожным транспортом, который перевозил военную продукцию, горючее, оружие и боеприпасы. В 2019 году, по его словам, уже произошло 19 таких случаев.

"Мы до сих пор верим, что миротворческая миссия согласно мандата ООН может принести мир в Украину. Для Украины принципиальными являются распространение мандата миссии на всю оккупированную территорию; вывод всех иностранных войск и вооружений; роспуск всех нелегальных органов и структур", - отметил украинский дипломат.

Ельченко призвал Россию прекратить попытки манипулировать инструментарием миротворчества ООН для легитимизации завоеваний агрессии в Донбассе.

"Единственный способ России доказать свое задекларированное стремление деэскалации ситуации - это прекратить только говорить и начать, собственно, действовать", - подчеркнул он.

11 февраля Россия инициировала заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине под предлогом четвертой годовщины подписания минских соглашений. 12 февраля в МИД заявили, что для России созыв заседания Совета безопасности ООН - это возможность манипулировать существующим инструментарием в рамках организации.

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Теги: Россия, война, Донбасс, совбез оон, владимир ельченко, деэскалация
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