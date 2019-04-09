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09.04.2019, 10:25

"Зеленский готов к переговорам с Путиным. А Путин?" - карикатура

"Зеленский готов к переговорам с Путиным. А Путин?" - карикатура - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Карикатурист Сергей Елкин посвятил очередную работу президентским выборам в Украине

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Грозит ли президенту России Владимиру Путину сдача анализов в случае победы на выборах в Украине Владимира Зеленского? Этим вопросом задается карикатурист Сергей Елкин и Deutsche Welle.

Издание напоминает, что Зеленский ранее выразил готовность к переговорам с Путиным.

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До этого он вынудил действующего президента Украины Петра Порошенко сдать анализы на алкоголь и наркотики. "Грозит ли это президенту РФ?" - спрашивает художник.

Вчера, 8 апреля, в эфире ICTV Порошенко объяснил, в чем заключаются недостатки плана по Донбассу, предложенного его конкурентом на выборах.

Накануне телеканал Украина показал шестиминутную запись интервью с Зеленским. В склеенном интервью без вопросов (их вырезали) кандидат в президенты рассказал о необходимости реформировать минский формат. Он также упомянул, что готов лично встретиться с президентом России.

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Теги: Владимир Зеленский
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