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08.04.2019, 23:35

Порошенко назвал недостатки предложений Зеленского по Донбассу

Порошенко назвал недостатки предложений Зеленского по Донбассу - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Пересмотр минских соглашений и двусторонние переговоры с Путиным подрывают солидарность западных партнеров и санкции против России, убежден президент

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Президент Петр Порошенко, выступая в эфире ICTV сегодня, 8 апреля, объяснил, в чем заключаются недостатки предложений по Донбассу, озвученных его конкурентом на выборах Владимиром Зеленским.

Напомним, 7 апреля телеканал Украина показал шестиминутную запись интервью с Зеленским. В склеенном интервью без вопросов (их вырезали) кандидат в президенты рассказал о необходимости реформировать минский формат, Он также упомянул, что готов лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Порошенко напомнил о другом заявлении Зеленского — намерению провести переговоры с главарями боевиков Донбасса. "Я поеду и проведу переговоры с лидерами ЛНР и ДНР"… Что это значит? Что Россию вывели (из схемы - ред.), Россия уже не агрессор, что санкции против России уже не надо вводить. А фактами переговоров с этими наемниками миру посылается сигнал «Это гражданская война внутри Украины", - подчеркнул он.

Что касается возможных перговоров между Зеленским и Путиным, глава государства считает, что тем самым разрушается мировая солидарность, которую удалось выстроить вокруг Украины. "Поеду лично с Путиным встречусь». А где наши партнеры по нормандскому формату, где ЕС, где США?", - напомнил Порошенко.

Говоря о намерении Зеленского пересмотреть минские соглашения, президент напомнил, что санкции против России основываются именно на минских соглашениях. "И если Украина савма выходит из них, то нет ни санкций, ни инструмента давления (на Россию - ред.)", - заключил Порошенко.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, война, Донбасс, выборы
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