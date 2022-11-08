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Энергетика. Эвакуация населения может применяться в последнюю очередь – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 16:54
Энергетика. Эвакуация населения может применяться в последнюю очередь – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото - пресс-служба Кабмина)

Эвакуация из населенных пунктов из-за состояния энергетической инфраструктуры может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Всегда нужно иметь план В, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию. Фактически нужно говорить о том, что объявлять эвакуацию любого не прифронтового города или тем более столицы нет сейчас никакого смысла", – сказал он.

По словам Шмыгаля, власти работают над восстановлением энергетической системы, ведут переговоры с западными партнерами по поставке необходимых для ремонта средств.

Почти 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу, сообщил премьер. В южных регионах это происходит медленнее, но процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%, подчеркнул Шмыгаль.

  • 6 ноября директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации Роман Ткачук заявил, что информация о возможной эвакуации 3 млн жителей столицы, ранее распространенная со ссылкой на него американским изданием The New York Times, не соответствует действительности. Однако власти готовятся к "разным сценариям", сказал он.
Вадим Ребрина
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энергетика эвакуация электроэнергия отопление Денис Шмыгаль
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