КГГА опровергает информацию об эвакуации киевлян, но готова к "разным сценариям"

Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации Роман Ткачук заявил, что информация о возможной эвакуации 3 млн жителей столицы, ранее распространенная со ссылкой на него американским изданием The New York Times, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В комментарии NYT Ткачук сказал, что в случае продолжения российских атак на критическую инфраструктуру город может остаться без электроэнергии.

Чиновников КГГА предупредили, что они, вероятно, получат уведомление не менее чем за 12 часов о том, что сеть находится на грани отказа, пишет издание. Если это случится, сказал Ткачук, "мы начнем информировать людей и просить их уйти". В настоящее время, отметил он, ситуация полностью контролируемая.

Пресс-служба горадминистрации подтверждает, что "пока нет причин говорить о чрезвычайной ситуации". Там также сообщили, что Ткачук опровергает "информацию, распространенную в СМИ, о том, что Киев якобы планирует эвакуировать население".

В то же время Ткачук говорит, что в рамках подготовки системы гражданской защиты городские власти вынуждены рассматривать все возможные варианты действий в случае чрезвычайной ситуации. "В частности, и в случае полного и длительного отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения. Следует понимать, что подготовка к разным сценариям развития событий является одним из элементов гражданской защиты", – сказал Ткачук.

"Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы сейчас готовимся проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны иметь план на все возможные случаи", – добавил чиновник.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.