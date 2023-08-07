UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Энергетики готовят многоуровневую защиту объектов от российских обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 15:45
Энергетики готовят многоуровневую защиту объектов от российских обстрелов - Фото
Фото: EPA

Украинские энергетики совместно с военными работают над защитой украинской энергосистемы от новых вражеских обстрелов. Об этом в комментарии LIGA.net рассказала представитель НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Украина построила многоуровневую систему пассивной защиты энергообъектов, убеждает Цатурян. Она включает и противоракетные, и противодроновые элементы. Один из защитных элементов - мешки с песком, которые помогут  защитить объекты энергосистемы от поражения осколками.

Защита не будет стопроцентной, предупреждают в НЭК. "Предугадать, куда и чем будет бить враг, никто не может. Никто в мире не имеет унифицированного технического решения, как защитить энергообъекты от массированных атак дронов и ракет. Все это мы разрабатываем, учитывая наш опыт и возможности", – отметила Цатурян.

Больше деталей подготовки системы защиты разглашать нельзя.

С начала минувшей осени россияне сосредоточили усилия на ударах по украинской энергетике. Топливно-энергетический сектор и раньше был под атакой. Но с 9 сентября – удара по Харьковской ТЭЦ – начался интенсивный обстрел энергетических объектов, рассказал LIGA.net Юрий Игнат.

"С 9 сентября по 9 марта они запустили по Украине около 750 высокоточных крылатых ракет – "Калибры", Х-101, Х-555. И примерно такое же количество дронов, – рассказал он. – Это я посчитал только те, которые мы сбили. Были еще не сбитые – 20-25% от этой цифры. Плюс С-300, баллистика, которые мы тогда не могли сбивать, они не попадали в статистику".

Последствия прошлогодних ракетных ударов Украина ощущает по сей день, добавила Цатурян.

Российскими ракетами и дронами повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, необходимые для компенсации "пиков" утром и вечером. Значительные повреждения получили 43% высоковольтной сети Укрэнерго.

"Уже сейчас мы испытываем дефицит в вечерние часы, когда падает солнечная активность, – говорит она. – Он отчасти покрывается импортом электроэнергии, отчасти тем, что поднимаются другие блоки электростанции".

Зимой вся генерация должна быть восстановлена и работать в системе.

"Электростанции активно ремонтируются. Функционал высоковольтной сети восстановлен на 80%. Объекты Укрэнерго будут готовы к покрытию пиковых нагрузок зимой", – говорит Цатурян.

Читайте также: Разбор | В ожидании новых ударов. Какой план у Украины на зиму

Евгения Мазур
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НЭК Укрэнергоэнергетикапвовоздушные силы всублэкаутракетные обстрелы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 