Энергетики готовят многоуровневую защиту объектов от российских обстрелов

Украинские энергетики совместно с военными работают над защитой украинской энергосистемы от новых вражеских обстрелов. Об этом в комментарии LIGA.net рассказала представитель НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

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Украина построила многоуровневую систему пассивной защиты энергообъектов, убеждает Цатурян. Она включает и противоракетные, и противодроновые элементы. Один из защитных элементов - мешки с песком, которые помогут защитить объекты энергосистемы от поражения осколками.

Защита не будет стопроцентной, предупреждают в НЭК. "Предугадать, куда и чем будет бить враг, никто не может. Никто в мире не имеет унифицированного технического решения, как защитить энергообъекты от массированных атак дронов и ракет. Все это мы разрабатываем, учитывая наш опыт и возможности", – отметила Цатурян.

Больше деталей подготовки системы защиты разглашать нельзя.

С начала минувшей осени россияне сосредоточили усилия на ударах по украинской энергетике. Топливно-энергетический сектор и раньше был под атакой. Но с 9 сентября – удара по Харьковской ТЭЦ – начался интенсивный обстрел энергетических объектов, рассказал LIGA.net Юрий Игнат.

"С 9 сентября по 9 марта они запустили по Украине около 750 высокоточных крылатых ракет – "Калибры", Х-101, Х-555. И примерно такое же количество дронов, – рассказал он. – Это я посчитал только те, которые мы сбили. Были еще не сбитые – 20-25% от этой цифры. Плюс С-300, баллистика, которые мы тогда не могли сбивать, они не попадали в статистику".

Последствия прошлогодних ракетных ударов Украина ощущает по сей день, добавила Цатурян.

Российскими ракетами и дронами повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, необходимые для компенсации "пиков" утром и вечером. Значительные повреждения получили 43% высоковольтной сети Укрэнерго.

"Уже сейчас мы испытываем дефицит в вечерние часы, когда падает солнечная активность, – говорит она. – Он отчасти покрывается импортом электроэнергии, отчасти тем, что поднимаются другие блоки электростанции".

Зимой вся генерация должна быть восстановлена и работать в системе.

"Электростанции активно ремонтируются. Функционал высоковольтной сети восстановлен на 80%. Объекты Укрэнерго будут готовы к покрытию пиковых нагрузок зимой", – говорит Цатурян.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия следит за энергетической инфраструктурой Украины, рассматривая вариант нанесения по ней ударов, чтобы с осени погрузить Украину в блекаут.

К концу мая 2023 года Укрэнерго восстановило 70% поврежденных россиянами объектов.

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