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У представителя ГУР спросили, ждать ли блекаута осенью. Ответ: Россия готовится к этому

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 14:33
У представителя ГУР спросили, ждать ли блекаута осенью. Ответ: Россия готовится к этому - Фото
Вадим Скибицкий (Скриншот)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью журналисту телеканала Мы – Украина заявил, что Россия следит за энергетической инфраструктурой Украины, рассматривая вариант нанесения по ней ударов, чтобы с осени погрузить Украину в блекаут.

Отвечая на вопрос, готовятся ли российские оккупанты к тому, чтобы поразить украинские энергообъекты, и стоит ли украинцам бояться нового блекаута, Скибицкий сказал: "Они (россияне. – Ред.) начали разведку".

"Я не хочу говорить, что военная разведка знает все, но мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов, и я скажу вам, что они приступили к такой работе", – заявил представитель ГУР.

По его словам, сейчас Россия пытается выяснить, в каком состоянии находится украинская энергетика, а также выявить критические объекты, которые будут влиять на украинскую систему энергетики в целом, осуществляя все виды разведки, включая космическую.

Читайте также: "Вражеские атаки продолжатся". Украина готовит энергосистему к еще одной тяжелой зиме

Милана Головань
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