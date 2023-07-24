У представителя ГУР спросили, ждать ли блекаута осенью. Ответ: Россия готовится к этому

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью журналисту телеканала Мы – Украина заявил, что Россия следит за энергетической инфраструктурой Украины, рассматривая вариант нанесения по ней ударов, чтобы с осени погрузить Украину в блекаут.

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Отвечая на вопрос, готовятся ли российские оккупанты к тому, чтобы поразить украинские энергообъекты, и стоит ли украинцам бояться нового блекаута, Скибицкий сказал: "Они (россияне. – Ред.) начали разведку".

"Я не хочу говорить, что военная разведка знает все, но мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов, и я скажу вам, что они приступили к такой работе", – заявил представитель ГУР.

По его словам, сейчас Россия пытается выяснить, в каком состоянии находится украинская энергетика, а также выявить критические объекты, которые будут влиять на украинскую систему энергетики в целом, осуществляя все виды разведки, включая космическую.

К концу мая 2023 года Укрэнерго восстановило 70% поврежденных россиянами объектов.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что к следующему отопительному сезону восстановят только 20% объектов энергетики, но этого хватит.

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