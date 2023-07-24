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У представника ГУР запитали, чи буде блекаут восени. Відповідь: Росія готується до цього

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 14:33
У представника ГУР запитали, чи буде блекаут восени. Відповідь: Росія готується до цього - Фото
Вадим Скібіцький (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю журналісту телеканалу Ми – Україна заявив, що Росія стежить за енергетичною інфраструктурою України, розглядаючи варіант завдання по ній ударів, аби з осені занурити Україну у блекаут.

Відповідаючи на запитання, чи готуються російські окупанти до того, аби вразити українські енергооб'єкти, та чи варто українцям боятися нового блекауту, Скібіцький сказав: "Вони (росіяни. – Ред.) розпочали розвідку".

"Я не хочу говорити, що воєнна розвідка знає все, але ми відстежуємо всі питання, які стосуються розвідки Російською Федерацією наших енергетичних об'єктів, і я скажу вам, що вони розпочали таку роботу", – заявив представник ГУР.

За його словами, зараз Росія намагається з'ясувати, в якому стані знаходиться українська енергетика, а також виявити ті критичні об'єкти, які впливатимуть на українську систему енергетики загалом, здійснюючи всі види розвідки, включно з космічною.

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Мілана Головань
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війнаенергетикаблекаутВадим Скібіцький
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