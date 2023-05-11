Национальная энергокомпания Энергоатом проводит подготовку персонала, который должен зайти на Запорожскую АЭС сразу после деоккупации и начать работать. Об этом сообщил президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона.

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По словам Котина, во временно захваченном Энергодаре подписали контракты с оккупантами около 2700 сотрудников ЗАЭС, при этом в городе остаются в целом около 6000-6500 работников станции.

Он отметил, что до войны на ЗАЭС работало около 11 000 человек.

"Мы готовимся сейчас... У нас находится персонал, уехавший из Энергодара. Он работает на других обособленных подразделениях, в том числе на атомных станциях, но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС по первому вызову", – сказал президент Энергоатома.

По его словам, Энергоатом также готовит вахты на атомных станциях, которые потребуются в случае нехватки персонала на Запорожской АЭС после деоккупации.

Котин рассказал, что россияне на ЗАЭС уже проводили тренировки персонала по быстрой эвакуации со станции.

По информации Генштаба ВСУ, из Энергодара в Ростовскую область РФ уже вывезли часть семей запорожских атомщиков.

Оккупационное руководство Запорожской АЭС экстренно отпрашивается в "отпуска", ища на замену украинских атомщиков.

17 апреля в Энергоатоме заявили, что Россия разрушила имущество компании, включая объекты на ЗАЭС, на 32 млрд грн.

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