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Энергоатом готовится быстро обеспечить персоналом ЗАЭС после деоккупации – Котин

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 23:43
Энергоатом готовится быстро обеспечить персоналом ЗАЭС после деоккупации – Котин - Фото
ЗАЭС (Фото: Энергоатом)

Национальная энергокомпания Энергоатом проводит подготовку персонала, который должен зайти на Запорожскую АЭС сразу после деоккупации и начать работать. Об этом сообщил президент Энергоатома Петр Котин в эфире телемарафона.

По словам Котина, во временно захваченном Энергодаре подписали контракты с оккупантами около 2700 сотрудников ЗАЭС, при этом в городе остаются в целом около 6000-6500 работников станции.

Он отметил, что до войны на ЗАЭС работало около 11 000 человек. 

"Мы готовимся сейчас... У нас находится персонал, уехавший из Энергодара. Он работает на других обособленных подразделениях, в том числе на атомных станциях, но мы поддерживаем его готовность выехать на Запорожскую АЭС по первому вызову", – сказал президент Энергоатома.

По его словам, Энергоатом также готовит вахты на атомных станциях, которые потребуются в случае нехватки персонала на Запорожской АЭС после деоккупации.

Котин рассказал, что россияне на ЗАЭС уже проводили тренировки персонала по быстрой эвакуации со станции.

Читайте также: Оккупанты планируют "эвакуировать" с Запорожской АЭС более 3000 сотрудников – Энергоатом

Наталья Медведева
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