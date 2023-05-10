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Оккупанты вывозят семьи работников ЗАЭС, коллаборанты бежали из Великой Белозерки – ГШ

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10.05.2023, 07:54
Оккупанты вывозят семьи работников ЗАЭС, коллаборанты бежали из Великой Белозерки – ГШ - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты вывозят семьи работников ЗАЭС из Энергодара, а из Великой Белозерки Запорожской области бежали коллаборанты. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 10 мая. 

"В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую "эвакуацию" для членов семей работников Запорожской АЭС. Причем сотрудникам электростанции выезд из города запрещен", – говорится в сообщении.

Как отмечается, оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

"Несколько иная ситуация сложилась в Великой Белозерке. На прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населенный пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты вывозят семьи работников ЗАЭС, коллаборанты бежали из Великой Белозерки – ГШ

Читайте также: Оккупанты вывозят людей из Энергодара в Бердянск и Приморск – Генштаб

Наталія Медведєва
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