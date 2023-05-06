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Оккупанты выгоняют из домов украинцев, которые отказались от паспорта России – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 08:03
Оккупанты выгоняют из домов украинцев, которые отказались от паспорта России – Генштаб - Фото
Украинский загранпаспорт (Фото: Pexels)

Российские оккупанты выгоняют из домов украинцев, которые отказались получать паспорт РФ. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 6 мая.

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Как отмечается, в городе Старобельск украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты принудительно выселяют из собственных домов.

"Обычно в квартиру приходят не более двух раз. На третий раз людей и их вещи насильно выбрасывают на улицу", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ добавили, что оккупантов не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети.

"После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение", – сообщили в Генштабе ВСУ.

  • 30 апреля 2023 года омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что украинцы в оккупации могут взять российский паспорт из соображений собственной безопасности, чтобы не стать заложниками.
  • 1 мая вице-премьер Ирина Верещук заявила, что не рекомендует брать российские паспорта на временно оккупированных территориях.
  • Позже Верещук прокомментировала "противоречивость" позиции ее ведомства с мнением омбудсмена – подчеркнула, что нужно "не идти на сотрудничество с врагом".

Читайте также: Путин издал указ о "депортации" с оккупированных территорий отказавшихся от гражданства РФ

Наталія Медведєва
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