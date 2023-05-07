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Оккупанты вывозят людей из Энергодара в Бердянск и Приморск – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 07:36
Оккупанты вывозят людей из Энергодара в Бердянск и Приморск – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты начали вывоз жителей Энергодара в Бердянск и Приморск.  Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 7 мая.

Как отмечается, оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха.

"Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта. Причем в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", – говорится в сообщении.

  • 1 мая сообщалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к эвакуации.

Читайте также: Оккупанты выгоняют из домов украинцев, которые отказались от паспорта России – Генштаб

Наталія Медведєва
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