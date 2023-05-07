Российские оккупанты начали вывоз жителей Энергодара в Бердянск и Приморск. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 7 мая.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, оккупанты проводят эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении населенных пунктов Бердянск и Приморск, на местные базы отдыха.

"Эвакуации подлежат люди, имеющие российские паспорта. Причем в первую очередь попадают те, кто согласился на российское гражданство в первые месяцы оккупации", – говорится в сообщении.

1 мая сообщалось, что на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к эвакуации.

Читайте также: Оккупанты выгоняют из домов украинцев, которые отказались от паспорта России – Генштаб

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.