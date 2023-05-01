Запорожская область. На оккупированных территориях россияне готовят эвакуацию — партизаны
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к эвакуации. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
По словам партизан, оккупационные "администрации" и гауляйтеры россиян подготовили планы на эвакуацию.
Подпольщики заявляяют, что план касается сотрудников и их семей.
Также россияне распространили указания насчет уничтожения документов и техники.
3 апреля 2023 года сообщалось, что оккупанты планируют открыть в Запорожской области центры насаждения российской идентичности.
27 апреля подозреваемый в госизмене эксрегионал Табачник, который при беглом экс-президенте Януковиче занимал должность министра образования, теперь стал "советником" гауляйтера Запорожской области Балицкого.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернуть Азов и Крым, победить РФ в бою.
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