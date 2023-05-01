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Запорожская область. На оккупированных территориях россияне готовят эвакуацию — партизаны

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 12:27
Запорожская область. На оккупированных территориях россияне готовят эвакуацию — партизаны - Фото
Временно оккупированный Мелитополь (Фото: EPA)

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к эвакуации. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По словам партизан, оккупационные "администрации" и гауляйтеры россиян подготовили планы на эвакуацию.

Подпольщики заявляяют, что план касается сотрудников и их семей.

Также россияне распространили указания насчет уничтожения документов и техники. 

3 апреля 2023 года сообщалось, что оккупанты планируют открыть в Запорожской области центры насаждения российской идентичности.

27 апреля подозреваемый в госизмене эксрегионал Табачник, который при беглом экс-президенте Януковиче занимал должность министра образования, теперь стал "советником" гауляйтера Запорожской области Балицкого.

Читайте также: Резников о наступлении: В глобальном плане ВСУ готовы, мы получили много боевой техники

Дмитро Гриниченко
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