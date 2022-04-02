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Энергодарцы вышли на митинг: оккупанты обстреляли людей и забросали гранатами – видео

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02.04.2022, 13:11
Энергодарцы вышли на митинг: оккупанты обстреляли людей и забросали гранатами – видео - Фото
Скриншот

Митинг против российской оккупации во временно захваченном РФ Энергодаре Запорожской области враг разогнал автоматными очередями и взрывами, вероятно, свето-шумовых гранат. Однако какого типа были гранаты, наверняка неизвестно. Как сообщает Telegram-канал Энергодар, есть раненные и захваченные россиянами митингующие.

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Около полудня пришло сообщение, что в городе слышны громкие взрывы в районе ДК "Современник".

Позднее появились видео от местных жителей с военными преступлениями оккупантов на площади.

Энергодарцы вышли на митинг: оккупанты обстреляли людей и забросали гранатами – видео

"Сегодня утром жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали. За этим наблюдали русско-фашистские оккупанты. Когда энергодарцы стали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных. Через несколько минут город вздрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. В ужасе энергодарцы начали бежать в разные стороны. Сработали сирены автомобилей даже на отдаленных от места взрыва улицах", – рассказывают очевидцы.

На 12:51 известно о четырех раненых ("с травмами и тяжелыми ожогами").

"Местные медики делают все, от них зависящее в условиях почти полного отсутствия лекарств и материалов, и пытаются спасти им жизнь и здоровье", – пишут в канале.

  • Энергодар временно оккупирован российскими захватчиками уже больше месяца – с 1 марта 2022 года.
  • В конце марта оккупанты показали своего ставленника в захваченном Энергодаре: коллаборант оказался из "пятой колонны" россиян в Украине – партии ОПЗЖ.
Евгений Пилипенко
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