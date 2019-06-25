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25.06.2019, 17:37

ЕП: кто займется докладами ПАСЕ о полномочиях депутатов России

ЕП: кто займется докладами ПАСЕ о полномочиях депутатов России - Фото
Фото: пресс-служба ПАСЕ

По данным издания, доклады ПАСЕ о полномочиях депутатов РФ будут готовить проукраинские депутаты

Мониторинговый и регламентный комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы назначили докладчиков, которые будут готовить проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на несколько источников в ПАСЕ.

Издание отмечает, что в мониторинговом комитете проект резолюции будет готовить британец Роджер Гейл - консерватор, который системно поддерживает Украину и был соавтором львиной доли проукраинских поправок к резолюции, принятой минувшей ночью.

В регламентном комитете подготовкой документа займется Эгидиус Варейкис - литовский депутат, известный как бескомпромиссный сторонник соблюдения прав человека. Он также голосовал против безусловного возвращения России в СЕ.

"Проект первого решения будет готовить Варейкис, второго - Гейл. И хотя решения будет принимать ассамблея, от содержания первоначальных проектов многое зависит", - говорится в сообщении.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. 

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Теги: Роджер Гейл, Россия, пасе, доклад, доклады, проукраинские депутаты, Эгидиус Варейкис
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